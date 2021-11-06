Відома українська акторка, героїня першого сезону шоу "Холостячка" та суддя "Україна має талант" Ксенія Мішина відверто зізналася, як опинилася у психлікарні.

Як пише Politeka.net, зараз 32-річна Ксенія Мішина популярна акторка, суддя нового сезону шоу "Україна має талант". У своєму Instagram Мішина часто публікує особисті світлини та ділиться думками. Цього разу акторка вирішила розповісти шанувальникам про свої проблеми, через які опинилася у психлікарні. За словами Мішиної під час навчання в університеті вона була дуже подавлена, у неї навіть почалися панічні атаки. Усе почалося тоді, коли Мішина випила чорну каву і відчула себе дуже погано.

"З того дня почалося моє персональне пекло. Щодня розпочалися панічні атаки. НІХТО НІКОЛИ НЕ ЗРОЗУМІЄ ЦЕЙ СТАН, НЕ ПЕРЕЖИВШИ ЙОГО. Це зламало мене, я злягла. Буквально. Коли моє тіло приймало вертикальне положення, йому ставало настільки погано, що я не могла зробити і кроку. Саме тоді я дізналася, які бувають страхи у людей: страх смерті, страх життя, страх усього! До мене щодня приїжджали "швидкі" і знижували тиск, заспокоюючи мою психіку, що розгулялася, і яка ніяк не хотіла працювати на мене", - розповіла Мішина.

Батьки намагалися знайти причину та зверталися до багатьох лікарів, Мішина навіть опинилися в психлікарні, звідки її направили до психотерапевта.

Історія Ксенії потрясла Володимира Остапчука, Максима Леонова, дочку Олени Кравець, актрис Олену Світлицьку та Наталку Денисенко, Олександра Стоянова, Ольгу Жуковцову.

"Огоооо, навіть не подумала б, що таке пройшла. Яка ти сильна, Ксю❤️", - написала аторка Світлицька.

Нагадаємо, що Ксенію Мішину, яка перемогла в шоу "Танці з зірками" та стала першою "Холостячкою", нещодавно запросили стати суддею шоу "Україна має талант" із Сергієм притулою та Євгеном Котом. В одному із випусків проєкту Мішина скористалася золотою кнопкою та відправила одного із учасників одразу в фінал.

Рaніше Politeka писала, що суддя "Україна має талант" Мішина відправила учасника відразу у фінал: "Відвал голови".

Нагадаємо, що Ксенія Мішина після розриву з Еллертом засвітилася з епатажним Melovin'ом: "Яка шикарна новина".

A ще Politeka повідомляла, що Притула дав урок Коту і Мішиній на "Україна має талант", змусивши Подкопаєву реготати: "Sorry but excuse me!".