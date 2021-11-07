Известная украинская актриса, первая "Холостячка" и судья "Україна має талант" Ксения Мишина показала, как и с кем проводит вечер выходного дня.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 32-летняя Мишина опубликовала сторис из машины, засветив сразу троих детей. На видео попал сын актрисы Платон и еще два мальчика. Они ели бургеры из McDonald’s, а Мишина рассказывала, что забрала их с интересного ивента.
«Забрала своих пацанов. Голодные, но зато довольные. Рассказывайте, что вы делали. Разжигали костры, строили базы, выживали? Класс. Вот так вот. Мои бойцы», - обратилась Мишина к сыну.
Отметим, что после перекуса актриса отвела мальчиков в ресторан, оформленный в стиле поезда. Звезда искренне наслаждалась компанией и делилась своими впечатлениями с поклонниками.
Экс-муж Ани Лорак решил покинуть с дочерью Украину и похвастался прощальными моментами: кадры
Оборвалась жизнь известной украинки, ее последние дни прошли в реанимации: "Ковид оказался сильнее"
Новые жесткие правила с 8 ноября: украинцев начнут отстранять от работы, в МОЗ сообщили детали
Каменских в платье с нескромным разрезом засмущала Дзидзьо на шоу "Маска": неловкие кадры
Первый снег и морозы обрушатся на Украину, ноябрь принесет зимнюю погоду: прогноз синоптиков
Как известно, Мишина одна воспитывает своего сына Платона. В начале карьеры ей помогали родители, с которыми она оставила мальчика в Крыму. Позже звезда забрала сына в Киев.
Напомним, что Мишина показала себя после эксперимента с образом: "Приходишь на свидание...".
Как сообщала Politeka, сын Ксении Мишиной довел маму до смеха: "Добрий вечір, Україно".
Также Politeka писала, что Мишина удивила Остапчука и других откровением о психбольнице: подробности.