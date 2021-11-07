Известная украинская актриса, первая "Холостячка" и судья "Україна має талант" Ксения Мишина показала, как и с кем проводит вечер выходного дня.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 32-летняя Мишина опубликовала сторис из машины, засветив сразу троих детей. На видео попал сын актрисы Платон и еще два мальчика. Они ели бургеры из McDonald’s, а Мишина рассказывала, что забрала их с интересного ивента.

«Забрала своих пацанов. Голодные, но зато довольные. Рассказывайте, что вы делали. Разжигали костры, строили базы, выживали? Класс. Вот так вот. Мои бойцы», - обратилась Мишина к сыну.

Отметим, что после перекуса актриса отвела мальчиков в ресторан, оформленный в стиле поезда. Звезда искренне наслаждалась компанией и делилась своими впечатлениями с поклонниками.

Как известно, Мишина одна воспитывает своего сына Платона. В начале карьеры ей помогали родители, с которыми она оставила мальчика в Крыму. Позже звезда забрала сына в Киев.

Напомним, что Мишина показала себя после эксперимента с образом: "Приходишь на свидание...".

Как сообщала Politeka, сын Ксении Мишиной довел маму до смеха: "Добрий вечір, Україно".

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