"Вот как на самом деле..."

Известный украинский актер и участник "Танців з зірками" Артур Логай, после того, как получил травму, похвастался кубком задолго до финала шоу.

Как передает Politeka.net, Артур Логай является известным украинским актером. Недавно стало известно, что он стал участником шоу "Танці з зірками", где успешно выступил уже 7 эфиров. Его напарницей по шоу стала танцовщица Анна Карелина.

Так, на этот раз Артур Логай опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах участник "Танців з зірками" овладел кубком шоу задолго до финала.

"Ура, ребят! Кубок наш!", — подписал видео Артур Логай.

"Нападение с целью завладения чужим имуществом среди белого дня. Вот, как на самом деле можно было добыть кубок "Танців з зірками", — дал совет участник шоу.

Напомним, Артур Логай получил травму перед 7-ым эфиром шоу "Танців з зірками". Как заявил актер, он ударил стулья из-за того, что у него не получалось движение.

Сейчас Артур Логай продолжает тренироваться перед 8-ым эфиром шоу, и говорит, что чувствует себя намного лучше.

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