Украинский актер из сериала "Моя улюблена страшко" и участник шоу "Танці з зірками" Артур Логай показал свою счастливую семью на фото.

Как передает Politeka.net, снимок 28-летний артист разместил на своей странице в Инстаграм.

Логай жениляся на своей партнершей по сериалу "Киев днем и ночью" актрисе Евгении Павленко в 2018 году. Пара воспитывает маленького сына, которого зовут Лев. Мальчику два с половиной года.

Артур рассказал, что его жена и сын придут на проект «Танці с зірками» и будут поддерживать его из зала.

«Мои ❤️ завтра будут с нами в зале, потому что знают, как важна их поддержка 🙏🏻. А вы будете с нами? Пишите, из какого города вы нас поддерживаете», - обратился актер к своим поклонникам.

Отметим, что накануне прямого эфира Артур Логай серьезно травмировал ногу и обратился к медикам. Знаменитость показал снимок, сделанный из больницы. На нем видно перевязанную ногу.

«Я у мамы танцовщик. Чуть больше суток до эфира. Теперь вы знаете, где я был прошлой ночью», - сообщил участник танцевального шоу.

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