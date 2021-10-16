Украинский актер из сериала "Моя улюблена страшко" и участник шоу "Танці з зірками" Артур Логай показал свою счастливую семью на фото.
Как передает Politeka.net, снимок 28-летний артист разместил на своей странице в Инстаграм.
Логай жениляся на своей партнершей по сериалу "Киев днем и ночью" актрисе Евгении Павленко в 2018 году. Пара воспитывает маленького сына, которого зовут Лев. Мальчику два с половиной года.
Артур рассказал, что его жена и сын придут на проект «Танці с зірками» и будут поддерживать его из зала.
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«Мои ❤️ завтра будут с нами в зале, потому что знают, как важна их поддержка 🙏🏻. А вы будете с нами? Пишите, из какого города вы нас поддерживаете», - обратился актер к своим поклонникам.
Отметим, что накануне прямого эфира Артур Логай серьезно травмировал ногу и обратился к медикам. Знаменитость показал снимок, сделанный из больницы. На нем видно перевязанную ногу.
«Я у мамы танцовщик. Чуть больше суток до эфира. Теперь вы знаете, где я был прошлой ночью», - сообщил участник танцевального шоу.
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Напомним, что звезда "Моя любимая Страшко" Логай решил удивить украинцев новым образом: "Будет совершенно неожиданным...".
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