Відомий актор і учасник шоу "Танці з зірками" Артур Логай розповів, як не спить по 30 годин на добу і справляється з таким навантаженням.

Як передає Politeka.net, Артур Логай є відомим українським актором. Нещодавно стало відомо, що він став учасником шоу "Танці з зірками", де успішно виступив вже 5 ефірів. Його напарницею по шоу стала танцівниця Анна Кареліна.

Так, цього разу артист опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. Актор показав кілька кадрів з життя. Він вирішив розповісти під публікацією, Як справляється з величезним навантаженням, адже шанувальники часто цікавляться, як він виносить 30 годин без сну.

"Звідки у тебе стільки енергії і сил?



Як ти можеш не спати по 30 годин і при цьому працювати, і десятки годин репетирувати?



Ви запитували, я відповідаю

Вся справа в готовності йти до кінця.

І не важливо, де виявиться це закінчення.

Важливо, що ти готовий. Коли ти серцем і головою цілком спрямований на досягнення мети, ніщо не здатне тебе зупинити. Буває, здається, що сил залишилося тільки доповзти до ліжка, але тут згадуєш, заради чого ти в усе це вплутався і відкривається 2,3,5 дихання



І закріплює це все Віра.

Віра в самого себе, віра близьких і коханих людей, що ти зможеш.

І у тебе просто немає шансу здатися, та й бажання такого немає



Зараз вже пішла 30 година мого неспання і я знову їду на репетицію, щоб завтра на паркеті @tanci1plus1 змусити вас відчути любов і Тепло, які ми хочемо вам віддати ❤️", — розповів Артур Логай.

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