Украинский актер и певец Артур Логай, который стал участником нового сезона "Танців з зірками", рассказал о трудностях на проекте

Как пишет Politeka.net, 27-летний актер, который играет в сериале "Моя любимая Страшко", вернулся к съемкам, что мешает готовиться к «Танцам».

«Это Аня. Она стеснительная, женственная, талантливая, радующаяся и очень ответственная. Она боец. Она чемпионка! И тут не нужны никакие титулы. Хотя у неё их не сосчитать. Она лучше меня!

Она поверила в деревяшку по имени Артур Логай. И теперь, Мы танцуем и готовимся по ночам, как только у меня нет съёмок. А эта неделя — худшая неделя с нашего с Аней знакомства. Времени нет совсем», - отметил Логай.

По его словам, у него начались съемки, что мешает полноценно готовиться к шоу.

Поклонники поддержали пару в комментариях.

«У Вас самая прекрасная партнёрша», «Вы лучшие», «Удача будет на Вашей с Аней стороне», «Самые лучшие. У вас обязательно все получится!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Артур Логай удивил отдыхом после репетиций на танцевальном шоу. "Вот так...".

Еще Politeka писала, что вскрылось постыдное прошлое Артура Логая: "Вынес из дома".

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