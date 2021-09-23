Відомий актор Артур Логай зробив відверте зізнання про свою залежність на всю країну

Як повідомляє Politeka.net, відомий український актор Артур Логай, який став учасником нового сезону шоу "Танці з зірками", в минулому ефірі розкрився українцям з нового боку. Виявилося, в артиста непросте минуле, в якому було місце залежності. Про все це хлопець розповів у підводці до свого виступу на паркеті "Танців з зірками" (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

За словами Артура, у нього була залежність від азартних ігор, доходило навіть до того, що хлопець виносив речі з дому. Актор зазначив, що ріс звичайним підлітком в Мелітополі, гуляв з місцевими хлопцями, і йому завжди потрібні були гроші. Так він почала ходити грати в автомати, незабаром це переросло в залежність від азартних ігор.

"Я зрозумів для себе, що це проблема, коли я виніс мамині коштовності з дому", - відверто зізнався Логай. Однак, за словами актора, у 2011 році йому вдалося побороти залежність.

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