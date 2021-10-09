Известный актер и участник шоу "Танці з зірками" Артур Логай рассказал, как не спит по 30 часов в сутки и справляется с такой нагрузкой.
Как передает Politeka.net, Артур Логай является известным украинским актером. Недавно стало известно, что он стал участником шоу "Танці з зірками", где успешно выступил уже 5 эфиров. Его напарницей по шоу стала танцовщица Анна Карелина.
Так, на этот раз артист опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. Актер показал несколько кадров из жизни. Он решил рассказать под публикацией, как справляется с огромной нагрузкой, ведь поклонники часто интересуются, как он выносит 30 часов без сна.
"Откуда у тебя столько энергии и сил?
Как ты можешь не спать по 30 часов и при этом работать, и десятки часов репетировать?
Вы спрашивали, я отвечаю 🙏🏻
Юная дочь Пугачевой с макияжем вызвала споры в сети: "Была ребенком, зачем торопить время"
Потап с Каменских покинули Украину и записали неожиданное видеообращение: "Как вы знаете..."
Не стало известного актера и ведущего, которого обожали за чувство юмора: «Поколения запомнят его…»
Каменских впервые показала своих девочек, о которых мало кто знает: "Мне повезло..."
Судьи "Мастер Шеф" Мартыновская и Ярославский объявили о событии, которое все ждали: "Наконец"
Все дело в готовности идти до конца.
И не важно, где окажется это окончание.
Важно, что ТЫ готов. Когда ты сердцем и головой всецело направлен на достижение цели, ничто не способно тебя остановить. Бывает, кажется, что сил осталось только доползти до кровати, но тут вспоминаешь, ради чего ты во все это ввязался и открывается 2,3,5 дыхание
И закрепляет это все Вера.
Вера в самого себя, вера близких и любимых людей, что ты сможешь.
И у тебя просто нет шанса сдаться, да и желания такого нет
Сейчас уже пошёл 30 час моего бодрствования и я снова еду на репетицию, чтобы завтра на паркете @tanci1plus1 заставить вас почувствовать Любовь и Тепло, которые мы хотим вам отдать ❤️", — рассказал Артур Логай.
Ранее сообщалось, звезда "Моя любимая Страшко" Логай решил удивить украинцев новым образом: "Будет совершенно неожиданным..."
Также, вскрылось постыдное прошлое участника "Танців з зірками" Артура Логая: "Вынес мамины драгоценности из дома"
Politeka рассказал, Онуфрийчук провела "инспекцию" по гримеркам Зарицкой, Melovinа и не только перед "Танці з зірками": "Что у вас тут делается?"