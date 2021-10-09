Известный актер и участник шоу "Танці з зірками" Артур Логай рассказал, как не спит по 30 часов в сутки и справляется с такой нагрузкой.

Как передает Politeka.net, Артур Логай является известным украинским актером. Недавно стало известно, что он стал участником шоу "Танці з зірками", где успешно выступил уже 5 эфиров. Его напарницей по шоу стала танцовщица Анна Карелина.

Так, на этот раз артист опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. Актер показал несколько кадров из жизни. Он решил рассказать под публикацией, как справляется с огромной нагрузкой, ведь поклонники часто интересуются, как он выносит 30 часов без сна.

"Откуда у тебя столько энергии и сил?



Как ты можешь не спать по 30 часов и при этом работать, и десятки часов репетировать?



Вы спрашивали, я отвечаю 🙏🏻

Все дело в готовности идти до конца.

И не важно, где окажется это окончание.

Важно, что ТЫ готов. Когда ты сердцем и головой всецело направлен на достижение цели, ничто не способно тебя остановить. Бывает, кажется, что сил осталось только доползти до кровати, но тут вспоминаешь, ради чего ты во все это ввязался и открывается 2,3,5 дыхание



И закрепляет это все Вера.

Вера в самого себя, вера близких и любимых людей, что ты сможешь.

И у тебя просто нет шанса сдаться, да и желания такого нет



Сейчас уже пошёл 30 час моего бодрствования и я снова еду на репетицию, чтобы завтра на паркете @tanci1plus1 заставить вас почувствовать Любовь и Тепло, которые мы хотим вам отдать ❤️", — рассказал Артур Логай.

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