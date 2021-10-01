Украинский актер и певец Артур Логай из сериала "Моя любимая страшко", который стал участником нового сезона "Танців з зірками", рассказал о тяжелых тренировках
Популярный актер сейчас принимает участие в шоу, где нужно показать весь свой талант, пишет Politeka.net.
Артур Логай опубликовал видео, снятое на шоу "Танці з зірками", где он крутит и поднимает вверх свою партнершу Анну Карелину. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
В посте артист рассказал о тяжелых тренировках, и подготовке к пятому выпуску.
"Два дня до пятого прямого эфира...
Мы с Анной Карелиной проводим все возможное, а, иногда, и большее количество часов в тренировочном зале, чтобы воскресенье выйти и рассказать вам новую историю", - поделился Логай.
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Пятый выпуск шоу будет посвящен кино, но артист пообещал, что удивит зрителей.
"Эфир кино. Вроде бы и моя тема. Но образ будет совершенно неожиданным для вас, как и для меня😱😱😱
мне нравится, что последнее время, что не танец, так вызов для нас. Ведь, чем сложнее, тем интереснее и увлекательнее процесс, тем вкуснее получить поддержку и ваши голоса❤️", - написал Артур.
За два часа пост собрал сотни лайков и много комментариев:
"Лучшая пара 🔥 Очень жду выступление именно вашей пары 😍", "Ваша пара просто непревзойденная! Уверена, что вы будете победителями этого шоу ❤️❤️".
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