Украинский актер и певец Артур Логай из сериала "Моя любимая страшко", который стал участником нового сезона "Танців з зірками", рассказал о тяжелых тренировках

Популярный актер сейчас принимает участие в шоу, где нужно показать весь свой талант, пишет Politeka.net.

Артур Логай опубликовал видео, снятое на шоу "Танці з зірками", где он крутит и поднимает вверх свою партнершу Анну Карелину. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

В посте артист рассказал о тяжелых тренировках, и подготовке к пятому выпуску.

"Два дня до пятого прямого эфира...

Мы с Анной Карелиной проводим все возможное, а, иногда, и большее количество часов в тренировочном зале, чтобы воскресенье выйти и рассказать вам новую историю", - поделился Логай.

Пятый выпуск шоу будет посвящен кино, но артист пообещал, что удивит зрителей.



"Эфир кино. Вроде бы и моя тема. Но образ будет совершенно неожиданным для вас, как и для меня😱😱😱

мне нравится, что последнее время, что не танец, так вызов для нас. Ведь, чем сложнее, тем интереснее и увлекательнее процесс, тем вкуснее получить поддержку и ваши голоса❤️", - написал Артур.

За два часа пост собрал сотни лайков и много комментариев:

"Лучшая пара 🔥 Очень жду выступление именно вашей пары 😍", "Ваша пара просто непревзойденная! Уверена, что вы будете победителями этого шоу ❤️❤️".

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