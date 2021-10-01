Український актор і співак Артур Логай з серіалу "Моя улюблена страшко" , який став учасником нового сезону "Танців з зірками", розповів про важкі тренування

Популярний актор зараз бере участь у шоу, де потрібно показати весь свій талант, пише Politeka.net.

Артур Логай опублікував відео, зняте на шоу "Танці з зірками", де він крутить і піднімає вгору свою партнерку Анну Кареліну. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

У пості артист розповів про важкі тренування, і підготовку до п'ятого випуску.

"Два дні до п'ятого прямого ефіру...

Ми з Анною Кареліною проводимо все можливе, а, іноді, і більшу кількість годин в тренувальному залі, щоб вийти і розповісти вам нову історію", - поділився Логай.

П'ятий випуск шоу буде присвячений кіно, але артист пообіцяв, що здивує глядачів.



"Ефір кіно. Начебто і моя тема. Але образ буде абсолютно несподіваним для вас, як і для мене 😱 😱 😱

мені подобається, що останнім часом, що не танець, так виклик для нас. Адже, чим складніше, тим цікавіше і цікавіше процес, тим смачніше отримати підтримку і ваші голоси❤️", - написав Артур.

За дві години пост зібрав сотні лайків і багато коментарів:

"Краща пара 🔥 дуже чекаю виступ саме вашої пари 😍", " Ваша пара просто неперевершена! Впевнена, що ви будете переможцями цього шоу ❤️❤️".

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