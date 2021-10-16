Несчастье случилось со звездой сериала "Моя улюблена Страшко" и участником "Танці с зірками" Артуром Логая

Накануне прямо эфира танцевального шоу он серьезна травмировал ногу и загремел в больницу, пишет Politeka.net.

Он этом Артур Логай сам сообщил у себя в Инттаграм в разделе Stories.

Знаменитость показал снимок, сделанный в больницы. У Артура видно перевязанную ногу.

«Я у мамы танцовщик. Чуть больше суток до эфира. Теперь вы знаете, где я был прошлой ночью», - рассказал он поклонникам.

Его партнерша Анна Карелина также показала снимок актера из больницы.

«Талантливый мой», - подписала она.

Теперь не ясно, выйдет ли звезда на паркет шоу "Танці с зірками".

Отметим, что ранее Артуру пророчили победу в новом сезоне проекта Танцы со звездами. Хореограф Илона Гвоздева у себя в Instagram писала, что актер демонстрирует хорошую технику на паркете.

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