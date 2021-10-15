Талантливый украинский актер и участник шоу "Танці з зірками" Артур Логай показал поклонникам свою любимую жену, на которой женился три года назад.

Как пишет Politeka.net, 28-летний талантливый актер Артур Логай – звезда реалити-сериала "Киев днем и ночью" и телесериала "Моя любимая Страшно". Цьгогоріч Логай согласился принять участие в шоу "Танці з зірками" на "1+1". На паркет актер выходит с Анной Карелиной.

В своем Instagram Логай рассказывает не только подробности своего участия в "Танцях з зірками", но и делится фотографиями со своей семьей. На этот раз актер показал поклонникам свою жену Евгению.

"От того, как ты в меня веришь, иногда, мне самому кажется, что я могу буквально все ❤️🔥 Моя сила, мое вдохновение, мой космос ❤️ ", - написал Артур.

"Люблю до луны и обратно ❤️ ", - ответила жена актера.

Напомним, что с актрисой и партнершей по сериалу "Киев днем и ночью" Евгенией Павленко Логай женился в 2018 году. У пары есть маленький сын Лев.

Поклонники написали много комментариев.

"Красивая у вас жена 😍 ", "Очень очень красивая семья ❤️ Любви вам и взаимопонимания ❤️ ", "Какие красивые 😍 ", "Вы красивая пара 👍 ", "Отличная пара 🔥🔥🔥 ", "Очень красивая пара ❤️ ", "Вы очень крутые 🔥🔥❤️😍 ","Очень красивая пара ❤️❤️ "," Круто, пусть любовь всегда дарит вам силы 🔥❤️ ", " Ваша жена это реальный пример которой нужно быть для своего мужа 😍 вы классная пара !!! Счастья вам! 💕", "Необыкновенно красивая пара 😍 как же вы похожи между собой 😍😍😍😍 ", - написали в сети.

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