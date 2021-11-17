Известный актер и участник шоу "Танці з зірками" Артур Логай заговорил о своем участии в реалити "Последний герой".

Как передает Politeka.net, Артур Логай является известным украинским актером. Недавно стало известно, что он стал участником шоу "Танці з зірками", где успешно выступил уже 7 эфиров. Его напарницей по шоу стала танцовщица Анна Карелина.

Так, на этот раз звезда "Танців з зірками" опубликовал новую Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, телеканал "1+1" объявил о том, что приобрел право на адаптацию одного из самых рейтинговых шоу мира о выживании "Последний герой". Артур Логай тут уже отреагировал на эту новость.

"Ойойойой. Ребят, хотели бы, чтобы я в таком поучаствовал?", — спросил участник "Танців з зірками".

Также, Артур Логай оставил комментарий под публикацией в сети, где рассказывают о проекте "Последний герой".

"Вот это бомба!", — прокомментировал участник "Танців з зірками".

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