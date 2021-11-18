Відомий український актор, зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" і учасник "Танців з зірками" Артур Логай розповів про свою залежність через яку ледь не позбувся життя.

Як передає Politeka.net, Артур Логай є відомим українським актором. Нещодавно стало відомо, що він став учасником шоу "Танці з зірками", де успішно виступив вже 11 ефірів. Його напарницею по шоу стала танцівниця Анна Кареліна.

Так, цього разу актор дав інтерв'ю програмі "ЖВЛ", де розповів головні факти зі свого життя і показав, як живе зі своєю сім'єю. Він зважився розповісти про те, як раніше у нього була ігрова залежність ще з підліткового віку. Ставши дорослішими, він "вліз" в борги, і через це хотів вдатися до суїциду. Однак, він розповів, хто його врятував від цього.

"На початку мені було взагалі 12 років. У мене був старший товариш, з яким ми знайшли...Він поставив ті 5 гривень, бам, і ти отримав 20, потім 40. В голові така картинка:"о, клас, так можна заробляти гроші". Але ти ж не можеш їх додому приносити, потрібно десь ховати", - розповів зірка серіалу "Моя улюблена Страшко".

"Коли нізвідки брати гроші, розумієш, що ти вже комусь винен великі суми, і не знаєш, як повертати. І коли забираєш якісь мамині коштовності з дому. Я вже був на дні", - з жалем розповів Артур Логай.

Від страшної помилки, яку актор хотів зробити зі своїм життям, його врятувала мама.

"Ви запікаєте, якщо я скажу те, що вона сказала. Була лікарня, було зашивання. Вихід завжди є, ось прям завжди є. І точно не потрібно собі нічого робити", - сказав учасник "Танців з зірками".

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