Известный украинский актер, звезда сериала "Моя улюблена Страшко" и участник "Танців з зірками" Артур Логай рассказал о своей зависимости из-за которой едва не лишился жизни.

Как передает Politeka.net, Артур Логай является известным украинским актером. Недавно стало известно, что он стал участником шоу "Танці з зірками", где успешно выступил уже 11 эфиров. Его напарницей по шоу стала танцовщица Анна Карелина.

Так, на этот раз актер дал интервью программе "ЖВЛ", где рассказал главные факты из своей жизни и показал, как живет со своей семьей. Он решился рассказать о том, как раньше у него была игровая зависимость еще с подросткового возраста. Став взрослее, он "влез" в долги, и из-за этого хотел прибегнуть к суициду. Однако, он рассказал, кто его спас от этого.

"В начале мне было вообще 12 лет. У меня был старший товарищ, с каким мы нашли...Он поставил те 5 гривен, бам, и ты получил 20, потом 40. В голове такая картинка: "О, класс, так можно зарабатывать деньги". Но ты же не можешь их домой приносить, нужно где-то прятать", — рассказал звезда сериала "Моя улюблена Страшко".

"Когда неоткуда брать деньги, понимаешь, что ты уже кому-то должен большие суммы, и не знаешь, как возвращать. И когда забираешь какие-то мамины драгоценности из дома. Я уже был на дне", — с сожалением рассказал Артур Логай.

От страшной ошибки, которую актер хотел совершить со своей жизнью, его спасла мама.

"Вы запикаете, если я скажу то, что она сказала. Была больница, было зашивание. Выход всегда есть, вот прям всегда есть. И точно не нужно себе ничего делать", — сказал участник "Танців з зірками".

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