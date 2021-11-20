Відомий український актор і учасник шоу "Танці з зірками" Артур Логай показав, як живе з дружиною і дитиною в невеликій світлій квартирі.

Як передає Politeka.net, Артур Логай є відомим українським актором. Нещодавно стало відомо, що він став учасником шоу "Танці з зірками", де успішно виступив вже 11 ефірів. Його напарницею по шоу стала танцівниця Анна Кареліна.

Так, цього разу актор дав інтерв'ю в програмі "ЖВЛ". На кадрах він показав свою квартиру, в якій живе зі своєю сім'єю - дружиною і сином. На відео дві кімнати, вони обидві стилізовані у світлих тонах з меблями такого ж кольору.

У залі панує безлад з дитячих іграшок, якими грається його син-Лев, якому приблизно 2,5 року.

На білих стінах висять його фотографії з коханою дружиною - Євгенією Павленко.

Також, в залі є спортивне приладдя і турнік, на якому зірка "Танців з зірками" підтримує свою фізичну форму.

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