Известный украинский актер и участник шоу "Танці з зірками" Артур Логай показал, как живет с женой и ребенком в небольшой светлой квартире.

Как передает Politeka.net, Артур Логай является известным украинским актером. Недавно стало известно, что он стал участником шоу "Танці з зірками", где успешно выступил уже 11 эфиров. Его напарницей по шоу стала танцовщица Анна Карелина.

Так, на этот раз актер дал интервью в программе "ЖВЛ". На кадрах он показал свою квартиру, в которой живет со своей семьей - женой и сыном. На видео две комнаты, они обе стилизованы в светлых тонах с мебелью такого же цвета.

В зале царит беспорядок из детских игрушек, которыми играется его сын - Лев, которому примерно 2,5 года.

На белых стенах висят его фотографии с любимой женой - Евгенией Павленко.

Также, в зале есть спортивные принадлежности и турник, на котором звезда "Танців з зірками" поддерживает свою физическую форму.

"Примерный семьянин в реальной жизни", - комментируют актера в программе "ЖВЛ"

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