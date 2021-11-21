Хореограф и участник шоу "Танці з зірками" Дмитрий Дикусар накануне полуфинала заинтриговал зрителей кадрами с судьей проекта Максом Чмерковским.

Как пишет Politeka.net, 21 ноября, состоится полуфинал шоу «Танці с зірками». На паркет выйдут три сильнейшие пары, которые будут бороться за выход в финал. Среди них пара Дмитрий Дикусар и Ольга Харлан.

Дмитрий уже не в первый раз участвует в шоу и давно стремится получить заветный кубок.

У себя в Instagram танцовщик показал снимки, сделанные в черно-белом стиле и похвастался поддержкой от судьи проекта Максима Чмерсковского.

«Сегодня полуфинал! Мы подготовили по 8 танцев для вас! Не буду говорить об усталости… Хочу сказать, о мотивации. Ведь мы с Олей Харлан ценим каждый смс, на который вы потратились и не позволим себе разочаровать вас!! До встречи через 2 часа!!! 💫

P.S. Судьи тоже заботятся о нас! От Макса передали вкусности!», - написал Дмитрий Дикусар.

Ранее Politeka писала, что Дмитрий Дикусар кардинально изменил судьбу партнера Евгении Власовой:"Буду всегда благодарен".

Напомним, что Юрия Горбунова уличили в" издевательствах "над Дикусаром:" какое вы имеете право?".

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