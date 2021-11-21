Участник шоу "Танці с зірками", актер Константин Войтенко, который претендует на победу, накануне полуфинала заинтриговал зрителей.
Как пишет Politeka.net, 21 ноября, состоится полуфинал шоу «Танці с зірками». На паркет выйдут три сильнейшие пары, которые будут бороться за выход в финал. Среди них самая неординарная пара - Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук.
Костя мечтает завладеть заветным кубком танцевального проекта и для этого ему, как никогда нужна, помощь зрителей.
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В прошлом эфире пара исполнила чувственную румбу, однако сейчас Войтенко обещает не менее эмоциональное выступление.
«Сегодня полуфинал @tanci1plus1 🔥🔥🔥
Он будет не менее эмоциональный и чувственный, как наша румба и все другие стили танца.
Встречаемся сегодня! И пожелайте нам удачи», - обратился актер к зрителям.
Отметим, что сейчас Костя Войтенко переживает непростые времена в семье. Их брак с женой под угрозой. Причиной семейной драмы стало участие актера в танцевальном проекте.
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