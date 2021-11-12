Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, а также актер Константин Войтенко дали интервью для Кати Осадчей после очередного выпуска шоу "Танці з зірками".
Как пишет Politeka.net, последний выпуск "Танців з зірками" был посвящен семье. Александра Зарицкая на паркет пригласила свою бабушку, а актер Константин Войтенко супругу. И если родственница певицы пришла, то жена актера нет. Как известно, супруги в ссоре, и при помощи "Танців" актер надеялся положить начало примирению. Но девушка решила не приходить на сам танец, зато появилась в конце.
Катя Осадчая взяла интервью у пар и все узнала для шоу "Світське життя".
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Или расстроились, когда шоу покинула @kazka.band? За кого болеете? Как вы думаете, кто победит?
P.S. Согласитесь, этой пасмурной осенью все мы чуть-чуть Леон Яма Не можем решить, чего хочется больше - поспать или потанцевать", - написано было под фото.
Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:
"Сашенька лучшая", "Платье бомба", "Конечно, расстроился. Это была моя любимая пара", "Здравствуйте! Не подскажите, чьё платье???".
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