Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, а также актер Константин Войтенко дали интервью для Кати Осадчей после очередного выпуска шоу "Танці з зірками".

Как пишет Politeka.net, последний выпуск "Танців з зірками" был посвящен семье. Александра Зарицкая на паркет пригласила свою бабушку, а актер Константин Войтенко супругу. И если родственница певицы пришла, то жена актера нет. Как известно, супруги в ссоре, и при помощи "Танців" актер надеялся положить начало примирению. Но девушка решила не приходить на сам танец, зато появилась в конце.

Катя Осадчая взяла интервью у пар и все узнала для шоу "Світське життя".

"Семейные мелодрамы на "Танцах со звездами". Все самое сокровенное и интересное из-за кулис - в это воскресенье в 18.30 только в «Светской жизни»!

Или расстроились, когда шоу покинула @kazka.band? За кого болеете? Как вы думаете, кто победит?

P.S. Согласитесь, этой пасмурной осенью все мы чуть-чуть Леон Яма Не можем решить, чего хочется больше - поспать или потанцевать", - написано было под фото.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Сашенька лучшая", "Платье бомба", "Конечно, расстроился. Это была моя любимая пара", "Здравствуйте! Не подскажите, чьё платье???".

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