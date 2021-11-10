Жена актера Константина Войтенко —танцовщица Валентина рассказала о том, почему не станцевала с мужем на проекте "Танці з зірками" в выпуске, который был посвящен семье.

Об этом она рассказала в программе "Твой день". Как известно, 33-летний актер с весны в ссоре со своей второй половинкой. Тогда Константин, как говорится, вынес сор из избы, - конфликт супругов не обсуждал разве что ленивый.

«Так бывает. Я не хотела. Когда Костя предлагал мне и продюсеры предлагали поучаствовать, я отказалась. Потом я почувствовала, что не могу оставить Костю одного на паркете, потому что семейный эфир и поняла, что должна прийти и поддержать его».

Валентина призналась, что во время эфира почувствовала, что все же хотела бы станцевать с супругом.

«Знаешь, вчера сидела на эфире, смотрела на все это, прислушивалась к себе и почувствовала, что хотела бы станцевать с Костей на эфире «Танцев в звездами». Как сложится, не знаю», - ответила она на уточняющий вопрос судьи проекта Влада Ямы, который также ведет программу "Твой день".

Константин Войтенко, похоже обрадовался таким словам жены. В ответ он предложил: "Давай, если я дойду до финала, там станцуем спецномер".

Напомним, жена участника "Танців з зірками" публично обратилась к нему после того, как они разъехались: "Прости, но я хочу сказать..."

Как сообщала Politeka, участника Танців з зірками, чей брак трещит по швам, "раскусили" на шоу "Маскарад": "Без сомнений"

Также Politeka писала, что Войтенко сделал дерзкий выпад в адрес участников "Танців з зірками": "Я могу лучше!"