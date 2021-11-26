Главный хореограф "Танців з зірками" Алена Шоптенко показала необычный образ и рассказала, чем хочет заняться после финала шоу.

Как пишет Politeka.net, уже совсем скоро будет суперфинал "Танців з зірками" и работа Алены Шоптенко будет закончена. Хореограф в своем Инстаграм показала необычный образ и рассказала, какие у нее дальнейшие планы.

На фото Алена накинула на себя свитер и стояла в куртке. Звезда была заготовленных дров. Танцовщица улыбалась, делясь своим настроением.

"Вот сейчас как закончится этот танцевальный марафон, и я отправлюсь на ретрит. Посоветуйте где можно пропасть на несколько дней недалеко от Киева", - написала Алена под фото.

Фанаты поставили более 100 лайков и написали комментарии:

"Огонь", "невероятно красивая".

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