Украинская танцовщица Алена Шоптенко, которая является главным хореографом "Танців з зірками" в новом сезоне, неожиданно засветилась с одной из победительниц шоу.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Шоптенко появилась сторис, где она засветила украинскую актрису, первую «Холостячку» и победительницу танцевального шоу Ксению Мишину. Шоптенко стала снимать сторис и сразу же получила нагоняй от актрисы за то, что снимала видео против света.

«Повернись к свету! – кричит мне актриса», - подписала видео звезда.

Шоптенко добавила, что встретила на репетиции старую гвардию.

Как известно, в новом эфире шоу победители прошлых сезонов станцуют с финалистами проекта. Ксения Мишина исполнит танец с парой Артура Логая и Анны Карелиной. Также в шоу примет участие Санта Димопулос, которая исполнит танец с Дмитрием Дикусаром и Ольгой Харлан. Еще один победитель Игорь Ласточкин станцует с Константином Войтенко и Роксоляной Маланчук. Шоптенко, как главный хореограф, контролирует процесс постановки номеров.

Напомним, что Шоптенко впечатлила кадрами и откровением своего сына: "Родила себе…".

А еще Politeka писала, что Шоптенко устроила соблазнительные танцы на высоких каблуках: "Слишком...".

Также Politeka сообщала, что Шоптенко развалилась на полу, поразив усталым видом.