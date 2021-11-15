Відома хореограф Олена Шоптенко з "Танців з зірками" поділилася в мережі чарівними кадрами з маленьким сином на прогулянці.
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська танцівниця, головний хореограф "Танців з зірками" Олена Шоптенко виклала у своєму Instagram чарівні кадри на прогулянці з сином. А в підписі до публікації поділилася трепетним одкровенням її малюка.
На знімках Олена з сином відображена на прогулянці, мабуть, десь за містом або в пустельному парку. Перед камерою Зоряна красуня з'явилася в стильному образі - широких сірих штанях і теплому бежевому пуховику, її волосся розпущене і трохи розпатлане, а на обличчі легкий макіяж і щаслива посмішка.
У підписі до публікації Шоптенко написала: "Мені тут син нещодавно під час нашого традиційного читання книжок на ніч сказав: "Ти найкраща мама у світі". І всі сумніви, як рукою зняло. Народила собі найсильнішого мотиватора". Шанувальники в захваті від нових знімків артистки з сином, їх засипають компліментами в коментарях.
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