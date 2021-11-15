Известная хореограф Алена Шоптенко из "Танців з зірками" поделилась в сети очаровательными кадрами с маленьким сыном на прогулке.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская танцовщица, главный хореограф "Танців з зірками" Алена Шоптенко выложила в своем Instagram очаровательные кадры на прогулке с сыном. А в подписи к публикации поделилась трепетным откровением ее малыша.

На снимках Алена с сыном запечатлена на прогулке, видимо, где-то за городом или в пустынном парке. Перед камерой звездная красотка появилась в стильном образе – широких серых штанах и теплом бежевом пуховике, ее волосы распущены и чуть растрепаны, а на лице легкий макияж и счастливая улыбка.

В подписи к публикации Шоптенко написала: "Мне тут сын недавно во время нашего традиционного чтения книжек на ночь сказал: "Ты самая лучшая мама в мире". И все сомнения, как рукой сняло. Родила себе самого сильного мотиватора". Поклонники в восторге от новых снимков артистки с сыном, их засыпают комплиментами в комментариях.

Напомним, Шоптенко в полупрозрачной рубашке показала, что радует ее в постели: "С ума сойти...".

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