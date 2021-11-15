Известная хореограф Алена Шоптенко из "Танців з зірками" поделилась в сети очаровательными кадрами с маленьким сыном на прогулке.
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская танцовщица, главный хореограф "Танців з зірками" Алена Шоптенко выложила в своем Instagram очаровательные кадры на прогулке с сыном. А в подписи к публикации поделилась трепетным откровением ее малыша.
На снимках Алена с сыном запечатлена на прогулке, видимо, где-то за городом или в пустынном парке. Перед камерой звездная красотка появилась в стильном образе – широких серых штанах и теплом бежевом пуховике, ее волосы распущены и чуть растрепаны, а на лице легкий макияж и счастливая улыбка.
В подписи к публикации Шоптенко написала: "Мне тут сын недавно во время нашего традиционного чтения книжек на ночь сказал: "Ты самая лучшая мама в мире". И все сомнения, как рукой сняло. Родила себе самого сильного мотиватора". Поклонники в восторге от новых снимков артистки с сыном, их засыпают комплиментами в комментариях.
София Ротару на фоне слухов о тяжелой болезни засобиралась в Россию: "О боги..."
Похудевшая на 20 кг солистка KAZKA Зарицкая без комплексов показала фото из душа: "Насыщенный день"
Оборвалась жизнь знаменитой певицы с чарующим голосом: подробности трагедии
Первый в мире локдаун для непривитых: в какой стране и что теперь под строгим запретом
Легендарный украинский спортсмен внезапно ушел из жизни в Москве: подробности трагедии
Напомним, Шоптенко в полупрозрачной рубашке показала, что радует ее в постели: "С ума сойти...".
Как сообщала Politeka, Экс-жена Дикусара Шоптенко рассказала о страданиях звезд на "Танцях з зірками": что остается за кадром.
Также Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" показала, с кем покоряла паркет до Дикусара: "Многое поменялось…".