Українська танцівниця Олена Шоптенко, яка в новому сезоні стала головним хореографом "Танців з зірками", показала, як виглядає після виснажливих тренувань.
Як повідомляє Politeka.net, шоу «Танці з зірками» підходить до свого логічного завершення, але від цього роботи у хореографа не стає менше. Зараз пари активно готують фінальні номери, а також номери-сюрпризи.
У себе в сторіс Шоптенко показала, як розвалилася на підлозі після робочого дня.
"Ось так пройшов мій день", - підписала фото зірка.
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Втім, втома не завадила Шоптенко зібратися з силами і відправитися на яскраву фотосесію. Зірка показала, як її готували до зйомки, наносили макіяж і створювали образ.
"А так почався вечір", - додала вона.
Також Шоптенко поділилася кадрами, зробленими в процесі зйомки. Вона позувала в білосніжному брючному костюмі з червоними вставками. Образ доповнили червоні туфлі і метелик на шиї артистки.
"Красиво закінчуємо день", - зазначила щаслива Шоптенко.
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