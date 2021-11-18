Українська танцівниця Олена Шоптенко, яка в новому сезоні стала головним хореографом "Танців з зірками", показала, як виглядає після виснажливих тренувань.

Як повідомляє Politeka.net, шоу «Танці з зірками» підходить до свого логічного завершення, але від цього роботи у хореографа не стає менше. Зараз пари активно готують фінальні номери, а також номери-сюрпризи.

У себе в сторіс Шоптенко показала, як розвалилася на підлозі після робочого дня.

"Ось так пройшов мій день", - підписала фото зірка.

Втім, втома не завадила Шоптенко зібратися з силами і відправитися на яскраву фотосесію. Зірка показала, як її готували до зйомки, наносили макіяж і створювали образ.

"А так почався вечір", - додала вона.

Також Шоптенко поділилася кадрами, зробленими в процесі зйомки. Вона позувала в білосніжному брючному костюмі з червоними вставками. Образ доповнили червоні туфлі і метелик на шиї артистки.

"Красиво закінчуємо день", - зазначила щаслива Шоптенко.

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