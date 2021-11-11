Відома танцівниця, яка стала головним хореографом нового сезону шоу «Танці з зірками» Олена Шоптенко показала нове відео, зняте під час репетицій учасників шоу.

Як передає Politeka.net, кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. (щоб подивитися-проскролльте вниз).

Шоптенко попросила репетирували пари допомогти їй зняти відео для Тікток. На прохання відгукнулися відразу кілька пар.

"Ален, у нас залишилося півгодини репетиції... Давай запишемо звичайно. Що потрібно робити?» - сказали Дмитро Каднай і Аліна Лі.

Артур Логай і Анна Кареліна навіть озвучили цікаву пропозицію: "клас! А давай ти зробиш сальто! Ми тебе підкинемо!».

Не проти допомогти хореографу також виявилися Олександра Зарицька і Юрій Мєшков.

"Ми тільки збирати танець почали, стільки всього ще. Коротше, говори що робити, ми готові!"- сказали вони.

Така реакція викликала захват у Шоптенко.

"Я щиро захоплююся нашими парами на @tanci1plus1! При всьому тому стресі, складнощах і навантаженні, які вони стійко витримують, вони завжди залишаються відкритими і на позитиві. Ви-супергерої!" - відреагувала головний хореограф "Танців з зірками".

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