Украинская танцовщица Алена Шоптенко, которая в новом сезоне стала главным хореографом "Танців з зірками", показала, как выглядит после изнурительных тренировок.

Как сообщает Politeka.net, шоу «Танці з зірками» подходит к своему логическому завершению, но от этого работы у хореографа не становится меньше. Сейчас пары активно готовят финальные номера, а также номера-сюрпризы.

У себя в сторис Шоптенко показала, как развалилась на полу после рабочего дня.

«Вот так прошел мой день», - подписала фото звезда.

Впрочем, усталость не помешала Шоптенко собраться с силами и отправиться на яркую фотосессию. Звезда показала, как ее готовили к съемке, наносили макияж и создавали образ.

«А так начался вечер», - добавила она.

Также Шоптенко поделилась кадрами, сделанными в процессе съемки. Она позировала в белоснежном брючном костюме с красными вставками. Образ дополнили красные туфли и бабочка на шее артистки.

«Красиво заканчиваем день», - отметила счастливая Шоптенко.

Напомним, что Алена Шоптенко показала, на что пошли ради нее звезды «Танцев»: «Вы - супергерои!».

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