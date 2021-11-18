Украинская танцовщица Алена Шоптенко, которая в новом сезоне стала главным хореографом "Танців з зірками", показала, как выглядит после изнурительных тренировок.
Как сообщает Politeka.net, шоу «Танці з зірками» подходит к своему логическому завершению, но от этого работы у хореографа не становится меньше. Сейчас пары активно готовят финальные номера, а также номера-сюрпризы.
У себя в сторис Шоптенко показала, как развалилась на полу после рабочего дня.
«Вот так прошел мой день», - подписала фото звезда.
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Впрочем, усталость не помешала Шоптенко собраться с силами и отправиться на яркую фотосессию. Звезда показала, как ее готовили к съемке, наносили макияж и создавали образ.
«А так начался вечер», - добавила она.
Также Шоптенко поделилась кадрами, сделанными в процессе съемки. Она позировала в белоснежном брючном костюме с красными вставками. Образ дополнили красные туфли и бабочка на шее артистки.
«Красиво заканчиваем день», - отметила счастливая Шоптенко.
Напомним, что Алена Шоптенко показала, на что пошли ради нее звезды «Танцев»: «Вы - супергерои!».
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