Танцівниця Олена Шоптенко, яка стала головним хореографом останнього сезону "Танців з зірками", показала, чим зайняті учасники перед Новим ефіром шоу.

Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко перестала брати участь у шоу"Танці з зірками". У минулому сезоні Зірка після дискваліфікації з Олегом Винником заявила, що більше не вийде на паркет. Але Олену запросили в якості головного хореографа в новий сезон"Танців з зірками". Не забуває Шоптенко і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових сторіс Олени можна побачити Антона Нестерко, партнера Джамали, які вилетіли, а також актора Артура Логая, зірку серіалу "Моя улюблена Страшко", який за крок від фіналу і все ще бере участь у шоу з Анною Кареліною.

На сторіс один другому бив по кульці під футболкою. У підсумку кулька лопнула, а учасники засміялися.

"А у нас тут точно танцюють?",- написала Олена на кадрах.

Нагадаємо, головний хореограф" Танців з зірками " Шоптенко показала, на що пішли заради неї Зарицька, Каднай і Логай.

А ще Politeka писала, що зірка "Сватів" засвітилася на паркеті "Танців з зірками", Шоптенко не стримала нетерпіння.



Також Politeka повідомляла, що екс-дружина Дікусара Шоптенко розповіла про страждання зірок на "Танцях з зірками".

