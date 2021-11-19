Відома танцівниця, хореограф "Танців з зірками" і колишня дружина Дмитра Дікусара Олена Шоптенко влаштувала танці на червоних підборах.

Як передає Politeka.net, Олена Шоптенко є відомою українською танцівницею та головним хореографом на проекті "Танці з зірками". Раніше вона сама була учасницею цього шоу, але показавши приголомшливий результат і талант отримала роботу в проекті. Також вона є колишньою дружиною відомого танцюриста і хореографа Дмитра Дікусара, який зараз бере участь у шоу разом з Ольгою Харлан.

Так, цього разу танцівниця опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Олена Шоптенко в білому костюмі і на червоних підборах влаштувала Спокусливі танці перед камерою. Вона показала плавні рухи та здивувала своєю розтяжкою.

"Я: занадто багато танців. Потрібно перключиться

Теж я:", - пожартувала Олена Шоптенко.

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