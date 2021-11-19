Известная танцовщица, хореограф "Танців з зірками" и бывшая жена Дмитрия Дикусара Алена Шоптенко устроила танцы на красных каблуках.

Как передает Politeka.net, Алена Шоптенко является известной украинской танцовщицей и главным хореографом на проекте "Танці з зірками". Ранее она сама была участницей этого шоу, но показав потрясающий результат и талант получила работу в проекте. Также она является бывшей женой известного танцора и хореографа Дмитрия Дикусара, который сейчас принимает участие в шоу вместе с Ольгой Харлан.

Так, на этот раз танцовщица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Алена Шоптенко в белом костюме и на красных каблуках устроила соблазнительные танцы перед камерой. Она показала плавные движения и удивила своей растяжкой.

"Я: слишком много танцев. Нужно перключиться

Тоже я:", — пошутила Алена Шоптенко.

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