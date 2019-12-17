Український боксер Василь Ломаченко на даний момент є фаворитом бою з американським проспектом Теофимо Лопесом

Боксери вийдуть у ринг навесні 2020 і розіграють звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Аналітики вже зараз визначили шанси суперників на перемогу, а букмекери почали приймати ставки на бій.

Аналітики інформують, що Василь котирується значно вище, а Теофимо практично не має шансів. Ставки на тріумф Ломаченко приймаються з коефіцієнтом 1,25. Показники на нічию досягають рівня 23,00. А котирування на перемогу Лопеса оцінюються в 3,75.

До речі, для Василя Ломаченка 2019 рік став дуже успішним.

Наш співвітчизник виграв два бої — 12 квітня в Лос-Анджелесі об'єднав чемпіонські пояси за версіями WBA і WBO в легкій вазі, відправивши в нокаут у четвертому раунді британця Ентоні Кроллу, а 31 серпня до своїх титулів додав і WBC, перемігши за очками ще одного представника Великобританії Люка Кемпбелла.

Як повідомляє сайт Champion, банківський рахунок Ломаченко за рік в цілому поповнився на 6 мільйонів доларів, що є кращим показником серед українських боксерів.

90% від зазначеної суми склали гонорари за бої, інше — за рекламні контракти і проекти. Також зазначається, що вказана сума до виплати податків, а також комісії промоутеру і тренеру.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.