Украинский боксер Василий Ломаченко на данный момент является фаворитом боя с американским проспектом Теофимо Лопесом

Боксеры выйдут в ринг весной 2020 и разыграют звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Аналитики уже сейчас определили шансы соперников на победу, а букмекеры начали принимать ставки на бой.

Аналитики информируют, что Василий котируется значительно выше, а Теофимо практически не имеет шансов. Ставки на триумф Ломаченко принимаются с коэффициентом 1,25. Показатели на ничью достигают уровня 23,00. А котировки на победу Лопеса оцениваются в 3,75.

К слову, для Василия Ломаченко 2019 год стал очень успешным.

Наш соотечественник выиграл два боя — 12 апреля в Лос-Анджелесе объединил чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе, отправив в нокаут в четвертом раунде британца Энтони Кроллу, а 31 августа к своим титулам добавил и WBC, победив по очкам еще одного представителя Великобритании Люка Кэмпбелла.

Как сообщает сайт Champion, банковский счет Ломаченко за уходящий год в целом пополнился на 6 миллионов долларов, что является лучшим показателем среди украинских боксеров.

90% от указанной суммы составили гонорары за бои, остальное — за рекламные контракты и проекты. Также отмечается, что сумма указана до выплаты налогов, а также комиссии промоутеру и тренеру.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.