"Звичайно, я хочу боксувати з Усиком, оскільки я поступився йому в першому бою. Але в суперважкій вазі все буде по-іншому. Я його дуже поважаю, за його харизму і навички. Він один з найкращих боксерів у світі. У першому поєдинку я потрапляв в нього, а Усик продовжив діяти дуже просто. Ми упустили цей момент", - заявив Хантер.

За словами Хантера, Усик - один з найкращих боксерів у світі.

"Усик — геніальний боксер. Він з цим народився. Він наведе шороху у важкій вазі. Не знаю, чи він стане абсолютним чемпіоном світу, але цікаво буде. Може, він не суперпанчер, але його техніка, його таймінг, пересування — все це на геніальному рівні", – цитує Рябинского "Чемпіонат".

Також ми писали, що український боксер Олександр Усик висловився про можливості провести дебютний бій у суперважкій вазі проти росіянина Олександра Повєткіна.

"Промоутери розмовляли між собою. Мені здається, це сильно переводять в якусь політику. Я не хочу боксувати з Олександром, тому що це буде політичний бруд з обох сторін. Через це не хочеться проводити цей поєдинок", – зізнався Усик.

Нагадаємо, раніше экс-суперник Усика передбачив результат бою українця з Джошуа.

Як повідомляла Politeka, Усик пояснив свою відмову від бою з Повєткіним.

Також Politeka писала, що головний осіб російського боксу різко висловився про Усике.