"Конечно, я хочу боксировать с Усиком, поскольку я уступил ему в первом бою. Но в супертяжелом весе все будет по-другому. Я его очень уважаю, за его харизму и навыки. Он один из лучших боксеров в мире. В первом поединке я попадал по нему, а Усик продолжил действовать очень просто. Мы упустили этот момент", - заявил Хантер.

По словам Хантера, Усик - один из лучших боксеров в мире.

"Усик — гениальный боксер. Он с этим родился. Он наведет шороху в тяжелом весе. Не знаю, станет ли он абсолютным чемпионом мира, но интересно будет. Может, он не суперпанчер, но его техника, его тайминг, передвижения — все это на гениальном уровне", – цитирует Рябинского "Чемпионат".

Также мы писали, что украинский боксер Александр Усик высказался о возможности провести дебютный бой в супертяжелом весе против россиянина Александра Поветкина.

"Промоутеры разговаривали между собой. Мне кажется, это сильно переводят в какую-то политику. Я не хочу боксировать с Александром, потому что это будет политическая грязь с обеих сторон. Из-за этого не хочется проводить этот поединок", – признался Усик.

Напомним, ранее экс-соперник Усика предсказал исход боя украинца с Джошуа.

Как сообщала Politeka, Усик объяснил свой отказ от боя с Поветкиным.

Также Politeka писала, что главный человек российского бокса резко высказался об Усике.