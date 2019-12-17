Девіс розповів про можливий бій з Василем Ломаченком

Джервонта Девіс - екс-чемпіон світу у другій напівлегкій вазі заявив, що не поважає чемпіона світу в легкій вазі Василя Ломаченка

Про це він заявив, коментуючи можливий бій з Ломаченко.

"Його час підходить до кінця, а моє - ні. Я вірю в те, що наш бій відбудеться, але в потрібний час.

Я поважаю його досягнення, але не поважаю, що його звеличують. Він нічого не досяг у цьому світі. У нього чотирнадцять боїв, а він вже франчайзинговий чемпіон", - заявив Девіс.

До речі, український боксер Василь Ломаченко на даний момент є фаворитом бою з американцем Теофимо Лопесом.

Боксери вийдуть у ринг навесні 2020 і розіграють звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Аналітики вже зараз визначили шанси суперників на перемогу, а букмекери почали приймати ставки на бій.

Аналітики інформують, що Василь котирується значно вище, а Теофимо практично не має шансів. Ставки на тріумф Ломаченко приймаються з коефіцієнтом 1,25. Показники на нічию досягають рівня 23,00. А котирування на перемогу Лопеса оцінюються в 3,75.

Також ми писали, що український боксер Василь Ломаченко ось уже шість років боксує на професійному рингу.

За цей час Василь, який володіє чемпіонськими поясами WBO і WBA, встиг провести більше 14 поєдинків і заробити величезні гонорари.

Видання Mixsport підрахувало, скільки за свою шестирічну кар'єру в професіоналах заробив Василь Ломаченко.

За даними джерела, всі гонорари українця складають близько 15 мільйонів доларів.

Професійну кар'єру Ломаченко почав в 2013 році поєдинком проти Хосе Раміреса. В напівлегкій вазі Василь нокаутував суперника і завоював титул інтернаціонального чемпіона за версією WBO.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.