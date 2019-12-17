Джервонта Дэвис - экс-чемпион мира во втором полулегком весе заявил, что не уважает чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко

Об этом он заявил, комментируя возможный бой с Ломаченко.

"Его время подходит к концу, а мое - нет. Я верю в то, что наш бой состоится, но в нужное время.

Я уважаю его достижения, но не уважаю, что его превозносят. Он ничего не достиг в этом мире. У него четырнадцать боев, а он уже франчайзинговый чемпион", - заявил Дэвис.

К слову, украинский боксер Василий Ломаченко на данный момент является фаворитом боя с американцем Теофимо Лопесом.

Боксеры выйдут в ринг весной 2020 и разыграют звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Аналитики уже сейчас определили шансы соперников на победу, а букмекеры начали принимать ставки на бой.

Аналитики информируют, что Василий котируется значительно выше, а Теофимо практически не имеет шансов. Ставки на триумф Ломаченко принимаются с коэффициентом 1,25. Показатели на ничью достигают уровня 23,00. А котировки на победу Лопеса оцениваются в 3,75.

Также мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко вот уже как шесть лет боксирует на профессиональном ринге.

За это время Василий, владеющий чемпионскими поясами WBO и WBA, успел провести больше 14 поединков и заработать огромные гонорары.

Издание Mixsport подсчитало, сколько за свою шестилетнюю карьеру в профессионалах заработал Василий Ломаченко.

По данным источника, все гонорары украинца составляют около 15 миллионов долларов.

Профессиональную карьеру Ломаченко начал в 2013 году поединком против Хосе Рамиреса. В полулегком весе Василий нокаутировал соперника и завоевал титул интернационального чемпиона по версии WBO.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.