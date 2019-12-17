Український суперважкоатлет Ігор Шевадзуцький здобув четверту перемогу на професійному рингу

На вечорі боксу в Болгарії 28-річний криворожанин удосрочив іспанця Даніеля Роблеса. Українець володів ініціативою і методично бив опонента.

Після третього раунду команда іспанського боксера відмовилася продовжувати бій. Рефері присудив перемогу українцеві технічним нокаутом.

Нещодавно ми писали, що Джервонта Девіс - екс-чемпіон світу у другій напівлегкій вазі заявив, що не поважає чемпіона світу в легкій вазі українця Василя Ломаченка.

Про це він заявив, коментуючи можливий бій з Ломаченко.

"Його час підходить до кінця, а мій - ні. Я вірю в те, що наш бій відбудеться, але в потрібен час.

Я поважаю його досягнення, але не поважаю, що його звеличують. Він нічого не досяг у цьому світі. У нього чотирнадцять боїв, а він вже франчайзинговий чемпіон", - заявив Девіс.

Крім того, ми писали що український боксер Василь Ломаченко на даний момент є фаворитом бою з американським проспектом Теофимо Лопесом.

Боксери вийдуть у ринг навесні 2020 і розіграють звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Аналітики вже зараз визначили шанси суперників на перемогу, а букмекери почали приймати ставки на бій.

Аналітики інформують, що Василь котирується значно вище, а Теофимо практично не має шансів. Ставки на тріумф Ломаченко приймаються з коефіцієнтом 1,25. Показники на нічию досягають рівня 23,00. А котирування на перемогу Лопеса оцінюються в 3,75.

Нагадаємо, раніше букмекери назвали фаворита бою Ломаченко - Лопес.

Як повідомляла Politeka, экс-чемпіон накинувся на Ломаченко, зробивши зухвалий випад: "Він нічого не досяг".

Також Politeka повідомляла, що колишній суперник Усика викликав на українця на реванш у суперважкій вазі.