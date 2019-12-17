Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий добыл четвертую победу на профессиональном ринге
На вечере бокса в Болгарии 28-летний криворожанин удосрочил испанца Даниэля Роблеса. Украинец владел инициативой и методично избивал оппонента.
После третьего раунда команда испанского боксера отказалась продолжать бой. Рефери присудил победу украинцу техническим нокаутом.
Недавно мы писали, что Джервонта Дэвис - экс-чемпион мира во втором полулегком весе заявил, что не уважает чемпиона мира в легком весе украинца Василия Ломаченко.
Украинцы по-новому будут выезжать за границу: роковое решение Кабмина
Ротару после возвращения в Россию странно себя повела: "отказалась от..."
Растрепанную и без макияжа Джоли подловили у ресторана: "Как можно быть такой..."
Подопечная Потапа устроила грязные танцы с двумя мужчинами, кадры облетели сеть: «Как сочно!»
Об этом он заявил, комментируя возможный бой с Ломаченко.
"Его время подходит к концу, а мое - нет. Я верю в то, что наш бой состоится, но в нужное время.
Я уважаю его достижения, но не уважаю, что его превозносят. Он ничего не достиг в этом мире. У него четырнадцать боев, а он уже франчайзинговый чемпион", - заявил Дэвис.
Кроме того, мы писали что украинский боксер Василий Ломаченко на данный момент является фаворитом боя с американским проспектом Теофимо Лопесом.
Боксеры выйдут в ринг весной 2020 и разыграют звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Аналитики уже сейчас определили шансы соперников на победу, а букмекеры начали принимать ставки на бой.
Аналитики информируют, что Василий котируется значительно выше, а Теофимо практически не имеет шансов. Ставки на триумф Ломаченко принимаются с коэффициентом 1,25. Показатели на ничью достигают уровня 23,00. А котировки на победу Лопеса оцениваются в 3,75.
Напомним, ранее букмекеры назвали фаворита боя Ломаченко - Лопес.
Как сообщала Politeka, экс-чемпион набросился на Ломаченко, сделав дерзкий выпад: "Он ничего не достиг".
Также Politeka сообщала, что бывший соперник Усика вызвал на украинца на реванш в супертяжелом весе.