Американська асоціація журналістів, які пишуть про бокс, назвала головних претендентів на свої нагороди за підсумками 2019 року

У 2017 року BWAA визнала кращим боксером Василя Ломаченка, в 2018 – Олександра Усика.

Однак на цей раз ніхто з них не претендує на нагороди від BWAA. Але інший українець Сергій Дерев'янченко, хоч в 2019 році і залишився без пояса, але зі своїм менеджером Китом Коннолі був помічений журналістами.

Ну і ми вже писали, що Володимир Кличко може стати боксером десятиліття за версією цієї ж організації.

Претенденти на звання кращого боксера року:

Сауль Альварес

Менні Пак'яо

Наоя Іноуе

Еррол Спенс

Джон Тейлор

Бій року:

Головкін – Дерев'янченко

Пак'яо – Турман

Руїс – Джошуа 1

Спенс – Портер

Тейлор – Прогрейс

Нещодавно ми писали, що російського боксера Мішу Алояна висміяли після того, як він назвав рішення президента РФ головним аргументом на користь участі на Олімпійських іграх-2020.

Говорячи про відмову збірної Росії їхати на ОІ в Токіо за звільнення країни від міжнародних змагань, спортсмен згадав про главу Кремля.

"Якщо скаже президент – він сам спортсмен, – що треба їхати, то треба забути все це, політику. Треба їхати, тоді ми будемо так само тренуватися", – цитує Алояна "Чемпіонат".

Ця заява викликала справжній тролінг з боку читачів видання, які відзначили прогин боксера. "Рабство людини не витравиш нічим", "Так спорт поза політикою! Або як?", "Ж*полиз", "Холопська психологія", "Міша, тобі не соромно? Вас вже двічі нагнули", "Алоян, йди вийди у вікно, Путін сказав, чесно", "Міша, звичайно, треба їхати і наспівувати пісню "Дядя Вова, ми з тобою!" – пишуть в коментарях під новиною.

Нагадаємо, раніше екс-суперник Усика передбачив результат бою українця з Джошуа.

Як повідомляла Politeka, Усик пояснив свою відмову від бою з Повєткіним.

Також Politeka писала, що головна людина російського боксу різко висловилась про Усика