Американская ассоциация журналистов, которые пишут о боксе, назвала главных претендентов на свои награды по итогам 2019 года

В 2017 году BWAA признала лучшим боксером Василия Ломаченко, в 2018 – Александра Усика.

Однако на этот раз никто из них не претендует на награды от BWAA. Но другой украинец Сергей Деревянченко, хоть в 2019 году и остался без пояса, но со своим менеджером Китом Конноли был замечен журналистами.

Ну и, мы уже писали, что Владимир Кличко может стать боксером десятилетия по версии этой же организации.

Претенденты на звание лучшего боксера года:

Сауль Альварес

Мэнни Пакьяо

Наоя Иноуэ

Эррол Спенс

Джон Тейлор

Бой года:

Головкин – Деревянченко

Пакьяо – Турман

Руис – Джошуа 1

Спенс – Портер

Тейлор – Прогрейс

Недавно мы писали, что российского боксера Мишу Алояна высмеяли после того, как он назвал решение президента РФ главным аргументом в пользу участия на Олимпийских играх-2020.

Говоря об отказе сборной России ехать на ОИ в Токио из-за отстранения страны от международных соревнований, спортсмен вспомнил о главе Кремля.

"Если скажет президент – он сам спортсмен, – что надо ехать, то надо забыть все это, политику. Надо ехать, тогда мы будем так же тренироваться", – цитирует Алояна "Чемпионат".

Это заявление вызвало настоящий троллинг со стороны читателей издания, который отметили прогиб боксера. "Рабство из человека не вытравишь ничем", "Так спорт вне политики! Или как?", "Ж*полиз", "Холопская психология", "Миша, тебе не стыдно? Вас уже дважды нагнули", "Алоян, иди выйди в окно, Путин так сказал, честно", "Миша, конечно, надо ехать и напевать песню "Дядя Вова, мы с тобой!" – пишут в комментариях под новостью.

Напомним, ранее экс-соперник Усика предсказал исход боя украинца с Джошуа.

Как сообщала Politeka, Усик объяснил свой отказ от боя с Поветкиным.

Также Politeka писала, что главный человек российского бокса резко высказался об Усике.