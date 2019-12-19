Боксер також розповів, чому не хотів битися з Коммі

Чемпіон світу в легкій вазі Теофимо Лопес пояснив, чому йому не подобається Ломаченко і зізнався, що не хотів битися з Річардом Коммі

«Мені дуже подобається Коммі. Я поважаю всіх суперників, з якими зустрічаюся, але тільки після бою. З Річардом було по-іншому, він подобався мені ще до бою. Що я сказав йому після бою? Це може звучати дивно, але: «Я злий, що повинен був побити тебе». Ми обидва схожі", - зазначив Лопес.

Також, боксер висловився щодо українця Василя Ломаченка.

"Ломаченко? Що він сказав? Ласкаво просимо в клуб? Цей хлопець боїться (посміхається). Йому варто було б. Він мені не подобається, так що саме тому йому і слід боятися. Він не подобається мені як людина. Я бачив, як він ставиться до людей з Top Rank і інші подібні речі, він гівнюк. Я ненавиджу, коли люди ведуть себе, як гімно на паличці, а він веде себе так»", - заявив Теофимо Лопес.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко після завершення поєдинку Лопес – Коммі поспілкувався з журналістом ESPN.

Українець зізнався, що йому не вистачило двох раундів, щоб розглянути американця, заявив, що в рингу з ним Лопесу буде не так просто, а також поділився своїми планами на 2020 рік:

«Звичайно ж, я хочу битися з ним в об'єднавчому поєдинку. Зараз він вже чемпіон світу. Вітаю у моєму клубі. Побачимося в квітні.

Важко щось сказати з його виступу, тому що це було всього два раунди. Я не зрозумів, що сталося. Це бокс, саме тому ми його і любимо.

Вразив він мене? У нього завжди була сила. Він розумний боксер, але все ж залежить від суперника.

Нещодавно ми писали, що український боксер Василь Ломаченко на даний момент є фаворитом бою з американським проспектом Теофимо Лопесом

Боксери вийдуть у ринг навесні 2020 і розіграють звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Аналітики вже зараз визначили шанси суперників на перемогу, а букмекери почали приймати ставки на бій.

Аналітики інформують, що Василь котирується значно вище, а Теофимо практично не має шансів. Ставки на тріумф Ломаченко приймаються з коефіцієнтом 1,25. Показники на нічию досягають рівня 23,00. А котирування на перемогу Лопеса оцінюються в 3,75.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.