Боксер также рассказал, почему не хотел драться с Комми

Чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес объяснил почему ему не нравится Ломаченко и признался, что не хотел драться с Ричардом Комми

«Мне очень нравится Комми. Я уважаю всех соперников, с которыми встречаюсь, но только после боя. С Ричардом было по-другому, он нравился мне еще до боя. Что я сказал ему после боя? Это может звучать странно, но: «Я зол, что должен был побить тебя». Мы оба похожи", - отметил Лопес.

Также, боксер высказался относительно украинца Василия Ломаченко.

"Ломаченко? Что он сказал? Добро пожаловать в его клуб? Этот парень боится (улыбается). Ему стоило бы. Он мне не нравится, так что именно поэтому ему и стоит бояться. Он не нравится мне, как человек. Я видел, как он относится к людям из Top Rank и другие подобные вещи, он говнюк. Я ненавижу, когда люди ведут себя, как дерьмо на палочке, а он ведет себя так»", - заявил Теофимо Лопес.

Напомним, что Василий Ломаченко после завершения поединка Лопес – Комми пообщался с журналистом ESPN.

Украинец признался, что ему не хватило двух раундов, чтобы рассмотреть американца, заявил, что в ринге с ним Лопесу будет не так просто, а также поделился своими планами на 2020 год:

«Конечно же, я хочу драться с ним в объединительном поединке. Сейчас он уже чемпион мира. Приветствую в моем клубе. Увидимся в апреле.

Тяжело что-то сказать по его выступлению, потому что это было всего два раунда. Я не понял, что произошло. Это бокс, именно поэтому мы его и любим.

Впечатлил ли он меня? У него всегда была сила. Он умный боксер, но все же зависит от соперника.

Недавно мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко на данный момент является фаворитом боя с американским проспектом Теофимо Лопесом

Боксеры выйдут в ринг весной 2020 и разыграют звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Аналитики уже сейчас определили шансы соперников на победу, а букмекеры начали принимать ставки на бой.

Аналитики информируют, что Василий котируется значительно выше, а Теофимо практически не имеет шансов. Ставки на триумф Ломаченко принимаются с коэффициентом 1,25. Показатели на ничью достигают уровня 23,00. А котировки на победу Лопеса оцениваются в 3,75.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.