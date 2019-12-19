Колишній чемпіон світу в суперлегкій вазі Реджіс Прогрейс дав прогноз на бій Теофимо Лопеса і українця Василя Ломаченка

Про це екс-чемпіон розповів в інтерв'ю YouTube каналу FightHype.

«Я все ще вважаю, що переможе Ломаченко. Теофимо, безумовно, непростий суперник - швидкий і сильний, але Ломаченко швидкий на ногах і тут буде все так, як говорив Мохаммед Алі – не можна вдарити те, що ти не бачиш. Коммі був поруч з Лопесом і постійно пропускав удари праворуч по ходу своєї кар'єри", - зазначив Реджіс.

Також він заявив, що з Ломаченко все буде інакше.

"Я думаю, з Ломаченко, безумовно, буде інша історія. Його захист набагато краще, ніж у Коммі. Якщо подивитися на статистику у співвідношенні завданих і пропущених ударів, у нього вона найвища в боксі. У нього і У Теренса Кроуфорда вона найкраща. Це буде видовищний поєдинок, їм добре заплатять. Ще можливо, що вони не влаштують поєдинок Ломаченко-Лопес наступним, а дозволять цьому бою настоятися", - резюмував Реджіс Прогрейсдал.

До речі, чемпіон світу в легкій вазі Теофимо Лопес пояснив, чому йому не подобається Ломаченко зізнався, що не хотів битися з Річардом Коммі

«Мені дуже подобається Коммі. Я поважаю всіх суперників, з якими зустрічаюся, але тільки після бою. З Річардом було по-іншому, він подобався мені ще до бою. Що я сказав йому після бою? Це може звучати дивно, але: «Я злий, що повинен був побити тебе». Ми обидва схожі", - зазначив Лопес.

Також, боксер висловився щодо українця Василя Ломаченка.

"Ломаченко? Що він сказав? Ласкаво просимо в клуб? Цей хлопець боїться (посміхається). Йому варто було б. Він мені не подобається, так що саме тому йому і слід боятися. Він не подобається мені як людина. Я бачив, як він ставиться до людей з Top Rank і інші подібні речі, він гівнюк. Я ненавиджу, коли люди ведуть себе, як гімно на паличці, а він веде себе так»", - заявив Теофимо Лопес.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

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