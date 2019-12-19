Бывший чемпион мира в суперлегком весе Реджис Прогрейс дал прогноз на бой Теофимо Лопеса и украинца Василия Ломаченко

Об этом экс-чемпион рассказал в интервью YouTube каналу FightHype.

«Я все еще считаю, что победит Ломаченко. Теофимо, определенно, непростой соперник - быстрый и сильный, но Ломаченко быстр на ногах и тут будет все так, как говорил Мохаммед Али – нельзя ударить то, что ты не видишь. Комми был рядом с Лопесом и постоянно пропускал удары справа по ходу своей карьеры", - отметил Реджис.

Также он заявил, что с Ломаченко все будет иначе.

"Я думаю, с Ломаченко, определенно, будет другая история. Его защита гораздо лучше, чем у Комми. Если посмотреть на статистику в соотношении нанесенных и пропущенных ударов, у него она самая высокая в боксе. У него и у Теренса Кроуфорда она самая лучшая. Это будет зрелищный поединок, им хорошо заплатят. Еще возможно, что они не устроят поединок Ломаченко-Лопес следующим, а позволят этому бою настояться", - резюмировал Реджис Прогрейсдал.

К слову, чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес объяснил почему ему не нравится Ломаченко и признался, что не хотел драться с Ричардом Комми

«Мне очень нравится Комми. Я уважаю всех соперников, с которыми встречаюсь, но только после боя. С Ричардом было по-другому, он нравился мне еще до боя. Что я сказал ему после боя? Это может звучать странно, но: «Я зол, что должен был побить тебя». Мы оба похожи", - отметил Лопес.

Также, боксер высказался относительно украинца Василия Ломаченко.

"Ломаченко? Что он сказал? Добро пожаловать в его клуб? Этот парень боится (улыбается). Ему стоило бы. Он мне не нравится, так что именно поэтому ему и стоит бояться. Он не нравится мне, как человек. Я видел, как он относится к людям из Top Rank и другие подобные вещи, он говнюк. Я ненавижу, когда люди ведут себя, как дерьмо на палочке, а он ведет себя так»", - заявил Теофимо Лопес.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.