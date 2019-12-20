Володар поясу IBF у легкій вазі Теофимо Лопес пообіцяв нокаутувати Василя Ломаченка

Лопес не вірить у справедливе суддівство у поєдинку з українцем.

«В якому раунді я нокаутую його? Я нокаутую його дупу. Але подивимося, що буде в таборі, як я буду себе почувати. Не думаю, що мені дозволять перемогти його, якщо все дійде до рішення суддів.

WBC говорить, що якщо Ломаченко переможе, то стане абсолютним чемпіоном світу, якщо виграю я – повинен битися за ще один пояс. Якщо я виграю і відберу у Ломаченко пояс франчайзтингового чемпіона, то просто викину його, просто викину».

До речі,чемпіон світу в легкій вазі Теофимо Лопес пояснив, чому йому не подобається Ломаченко зізнався, що не хотів битися з Річардом Коммі.

«Мені дуже подобається Коммі. Я поважаю всіх суперників, з якими зустрічаюся, але тільки після бою. З Річардом було по-іншому, він подобався мені ще до бою. Що я сказав йому після бою? Це може звучати дивно, але: «Я злий, що повинен був побити тебе». Ми обидва схожі", - зазначив Лопес.

Також, боксер висловився щодо українця Василя Ломаченка.

"Ломаченко? Що він сказав? Ласкаво просимо в клуб? Цей хлопець боїться (посміхається). Йому варто було б. Він мені не подобається, так що саме тому йому і слід боятися. Він не подобається мені як людина. Я бачив, як він ставиться до людей з Top Rank і інші подібні речі, він гівнюк. Я ненавиджу, коли люди ведуть себе, як гімно на паличці, а він веде себе так»", - заявив Теофимо Лопес.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченко, закликавши відповісти за слова.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.