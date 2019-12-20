Обладатель пояса IBF в легком весе Теофимо Лопес пообещал нокаутировать Василия Ломаченко

Лопес не верит в честное судейство в поединке с украинцем.

«В каком раунде я нокаутирую его? Я нокаутирую его задницу. Но посмотрим, что будет в лагере, как я буду себя чувствовать. Не думаю, что мне позволят победить его, если все дойдет до решения судей.

WBC говорит, что если Ломаченко победит, то станет абсолютным чемпионом мира, если выиграю я – должен драться за еще один пояс. Если я выиграю и отберу у Ломаченко пояс франчайзтингового чемпиона, то просто выброшу его, просто выброшу».

К слову,чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес объяснил почему ему не нравится Ломаченко и признался, что не хотел драться с Ричардом Комми.

«Мне очень нравится Комми. Я уважаю всех соперников, с которыми встречаюсь, но только после боя. С Ричардом было по-другому, он нравился мне еще до боя. Что я сказал ему после боя? Это может звучать странно, но: «Я зол, что должен был побить тебя». Мы оба похожи", - отметил Лопес.

Также, боксер высказался относительно украинца Василия Ломаченко.

"Ломаченко? Что он сказал? Добро пожаловать в его клуб? Этот парень боится (улыбается). Ему стоило бы. Он мне не нравится, так что именно поэтому ему и стоит бояться. Он не нравится мне, как человек. Я видел, как он относится к людям из Top Rank и другие подобные вещи, он говнюк. Я ненавижу, когда люди ведут себя, как дерьмо на палочке, а он ведет себя так»", - заявил Теофимо Лопес.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.