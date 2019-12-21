Скандальний російський журналіст Василь Уткін в черговий раз допустив грубі і жорсткі образи на адресу українського футболіста Романа Зозулі



Як передає Politeka, в своєму телеграм-каналі «Справжній РадіоУткін» сканадльний журналіст висловився про інцидент з ультрас Райо Вальєкано, які ображали футболіста під час матчу з Альбасете.



«Я не знаю, що за футболіст Роман Зозуля, не підтримую жодного цькування і мені глибоко байдужі питання внутрішньої політики України, а також самосвідомість іспанських уболівальників-ліваків, але у цієї людини на чолі великими буквами написано «Я мудак».



А коли він поверне праву долоню тильним боком, там на пальцях буде написано «кінчений», як у алкоголіків - по одній букві на пальці, а всього їх на руці у хлопця вісім, бо він тварина. Напевно хороший товариш, слухняний син і, не сумніваюся, патріот», - написав Уткін.



Нагадаємо, що в кінці першого тайму вболівальники Райо почали освистувати Зозулю і викрикувати з трибун "Зозуля - е ** ний нацист".



Арбітр призупинив матч на кілька хвилин, але команди дограли перший тайм - 0:0.



Після матчу Зозуля прокоментував цю подію і жорстко осадив фанатів Райо Вальєкано.





«Вони не ображають мене за те, що я нацист. Вони ображають мене, тому що я вмію читати і тому, що я приймаю душ щодня. У цьому районі народ це засуджує », - сказав Зозуля.



Також Роман Зозуля на своїй сторінці в Фейсбук опублікував спеціальне звернення до українців, які надали йому підтримку під час скандальних подій.



«Брати українці! Хочу висловити вам величезну подяку. Ви не уявляєте, як мені було тепло від вашої підтримки. Після останнього матчу, в якому ми грали проти «Райо Вальєкано», я отримав стільки божевільної підтримки. Друзі, я пишаюся, що народився на українській землі. Я гордий бути українцем".

Нагадаємо, Роман Зозуля в 2017 році перейшов в Райо Вальєкано на правах оренди, але не зіграв за команду жодного матчу, оскільки фанати клубу змусили керівництво відмовитися від українського футболіста, аргументуючи це його нацистськими політичними поглядами.





Під час травми в 2015 році Зозуля допомагав української армії, заснувавши разом з волонтерами Дніпра фонд "Народна армія". Виставив на аукціон свою медаль фіналіста Ліги Європи, щоб виручені гроші направити на потреби бійців АТО.

Нагадаємо, раніше Зозуля одним жестом відповів кривдникам після скандального матчу.

Як повідомляла Politeka, Зозуля ледь не позбавив футболіста чоловічої гідності.

Також Politeka писала про те, що розлючені фанати повстали проти Зозулі і зірвали матч в Іспанії.