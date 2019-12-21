Нападник іспанського Альбасете Роман Зозуля після чергового скандалу, пов'язаного зі звинуваченнями на його адресу в нацизмі і фашизмі, звернувся до українців.



Як передає Politeka, Роман Зозуля на своїй сторінці в Фейсбук опублікував спеціальне звернення до українців, які надали йому підтримку під час скандальних подій.



«Брати українці! Хочу висловити вам величезну подяку. Ви не уявляєте, як мені було тепло від вашої підтримки. Після останнього матчу, в якому ми грали проти «Райо Вальєкано», я отримав стільки божевільної підтримки. Друзі, я пишаюся, що народився на українській землі. Я гордий бути українцем!





І те, що допомагаю тим, хто потребує допомоги - це мій обов'язок. Обов'язок українця. І я не буду стояти осторонь, коли на нашу землю заходить ворог і агресор! Я дбав і буду піклуватися про те, щоб весь світ знав, що ми сильні і незалежні. Що наші люди завжди готові встати на захист держави і побратимів!



Хочу подякувати всім, хто підтримав мене: президенту країни, фанатам, військовим, міністрам, консулам, спортсменам, журналістам, кожному українцю! Ми, українці, сильні, незламні! Всі ми - одна команда! Спасибі!"

Нагадаємо, що в кінці першого тайму вболівальники Райо почали освистувати Зозулю і викрикувати з трибун "Зозуля - е ** ний нацист".



Арбітр призупинив матч на кілька хвилин, але команди дограли перший тайм - 0:0.





Після матчу Зозуля прокоментував цю подію і жорстко осадив фанатів Райо Вальєкано.



«Вони не ображають мене за те, що я нацист. Вони ображають мене, тому що я вмію читати і тому, що я приймаю душ щодня. У цьому районі народ це засуджує », - сказав Зозуля.





Нагадаємо, Роман Зозуля в 2017 році перейшов в Райо Вальєкано на правах оренди, але не зіграв за команду жодного матчу, оскільки фанати клубу змусили керівництво відмовитися від українського футболіста, аргументуючи це його нацистськими політичними поглядами.



Під час травми в 2015 році Зозуля допомагав української армії, заснувавши разом з волонтерами Дніпра фонд "Народна армія". Виставив на аукціон свою медаль фіналіста Ліги Європи, щоб виручені гроші направити на потреби бійців АТО.

Нагадаємо, раніше Зозуля одним жестом відповів кривдникам після скандального матчу.

Як повідомляла Politeka, Зозуля ледь не позбавив футболіста чоловічої гідності.

Також Politeka писала про те, що розлючені фанати повстали проти Зозулі і зірвали матч в Іспанії.