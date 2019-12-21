Нападающий испанского Альбасете Роман Зозуля после очередного скандала, связанно с обвинениями в его адрес в нацизме и фашизме, обратился к украинцам.

Как передает Politeka, Роман Зозуля на своей странице в Фейсбук опубликовал специальное обращение к украинцам, которые оказали ему поддержку во время скандальных событий.

«Братья украинцы! Хочу выразить вам огромную благодарность. Вы не представляете, как мне было тепло от вашей поддержки. После последнего матча, в котором мы играли против «Райо Вальекано», я получил столько безумной поддержки. Друзья, я горжусь, что родился на украинской земле. Я горд быть украинцем!

И то, что помогаю тем, кто нуждается в помощи – это моя обязанность. Обязанность украинца. И я не буду стоять в стороне, когда на нашу землю заходит враг и агрессор! Я заботился и буду заботиться о том, чтобы весь мир знал, что мы сильные и независимые. Что наши люди всегда готовы встать на защиту государства и собратьев!

Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня: президенту страны, фанатам, военным, министрам, консулам, спортсменам, журналистам, каждому украинцу! Мы, украинцы, сильные, несокрушимые! Все мы – одна команда! Спасибо!»

Напомним, что в конце первого тайма болельщики Райо начали освистывать Зозулю и выкрикивать с трибун "Зозуля - е**ный нацист".

Арбитр приостановил матч на несколько минут, но команды доиграли первый тайм - 0:0.

После матча Зозуля прокомментировал это происшествие и жестко осадил фанатов Райо Вальекано.

«Они не оскорбляют меня за то, что я нацист. Они оскорбляют меня, потому что я умею читать и потому, что я принимаю душ каждый день. В этом районе народ это осуждает», - сказал Зозуля.

Напомним, Роман Зозуля в 2017 году перешел в Райо Вальекано на правах оренды, но не сыграл за команду ни одного матча, поскольку фанаты клуба заставили руководство отказаться от украинского футболиста, аргументируя это его нацистскими политическими взглядами.

Во время травмы в 2015 году Зозуля помогал украинской армии, основав вместе с волонтерами Днепра фонд "Народная армия". Выставил на аукцион свою медаль финалиста Лиги Европы, чтобы вырученные деньги направить на нужды бойцов АТО.

Напомним, ранее Зозуля одним жестом ответил обидчикам после скандального матча.

Как сообщала Politeka, Зозуля чуть не лишил футболиста мужского достоинства.

Также Politeka писала о том, что взбешенные фанаты восстали против Зозули и сорвали матч в Испании.